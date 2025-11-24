Уряд відходить від фрагментованих програм підтримки ВПО: що пропонують взамін

Мінсоцполітики готує єдину модель супроводу ВПО: від евакуації до повної інтеграції в громадах.

Потреби внутрішньо переміщених осіб змінюються залежно від етапу, який людина проходить — від кризи до відновлення. Щоб забезпечити комплексну підтримку на всьому цьому шляху, Міністерство соціальної політики працює над запровадженням єдиної моделі супроводу ВПО. Про це повідомив Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін під час Форуму Асоціації прифронтових міст та громад і Дніпропетровської ОВА.

За його словами, держава переходить від розрізнених програм до єдиної системи підтримки, яка охоплюватиме всі етапи — від першого контакту до повної інтеграції у громадах.

«Ми відходимо від фрагментованих програм і формуємо єдину модель супроводу ВПО — від першого контакту до повної інтеграції в громаді. Це включає – адаптацію на перших етапах з моменту евакуації, включно з необхідним медичним доглядом, доступне тимчасове розміщення, механізми підтриманого проживання, програми доступного житла – додаткова компенсація по іпотечній програмі єОселя, програми працевлаштування, на кшталт “Прихисток.робота”», — зазначив Улютін.

Міністр також повідомив, що триває робота над новим цифровим інструментом — платформою, яка інтегрує всі послуги й дозволить створити індивідуальний маршрут підтримки для кожної людини, забезпечити кейс-менеджмент, мінімізувати бюрократію та пришвидшити реакцію громад.

Зауважимо, що Україна опинилася в умовах «безпрецедентної житлової кризи» через три з половиною роки після повномасштабного вторгнення Росії. Як йдеться у новому звіті Міжнародної організації з міграції ООН, понад 236 тисяч будівель зруйновано або пошкоджено. Загалом понад 2,5 млн житлових одиниць — близько 10% усього житлового фонду країни — зазнали певних пошкоджень або є недоступними через війну.

ООН оцінює, що близько 10,6 млн українців були змушені залишити свої домівки. Значна частина виїхала за кордон, однак мільйони людей залишаються внутрішньо переміщеними.

Цінова недоступність та виснаження заощаджень

Дві третини внутрішньо переміщених осіб у межах країни стикаються з труднощами в оплаті житла. Через залежність від ринку оренди багато родин вичерпали свої заощадження.

Звіт підкреслює, що 50% і більше доходу ВПО вимушені витрачати на оренду, що створює «важкий фінансовий тягар».

Додамо, що Мінсоцполітики пропонує новий механізм компенсацій за розміщення евакуйованих осіб.

