Как повлияет закон об усилении мобилизации на украинцев за границей – прямой эфир на Право ТВ

В каких случаях в зарубежных дипломатических учреждениях потребуют военно-учетные документы: касается ли это всех без исключения консульских услуг, чего следует ожидать от таких нововведений военнообязанным, - смотрите в эфире Право ТВ.

Закон об усилении мобилизации вступит в силу 18 мая. Он предполагает введение военного учета мужчин за границей. Кроме того, они должны обновить свои учетные данные до 18 июля.

Какая цель военного учета за пределами Украины: сосчитать количество резерва или выяснить, на каких основаниях люди уехали, чтобы рано или поздно их наказать? Как будет работать процедура взятия на учет мужчин за границей? Возможна ли налаживание эффективной системы контроля и выдачи военных билетов за пределами Украины? В каких случаях в зарубежных дипломатических учреждениях потребуют военно-учетные документы: касается ли это всех без исключения консульских услуг? Чего следует ожидать от таких новшеств военнообязанным? Как приготовиться к вступлению в силу новаций? Действительно ли никаких обязанностей не будет наступать для граждан призывного возраста, которые актуализируют персональные данные? Могут ли быть созданы механизмы их депортирования? Какая ответственность предусмотрена за невыполнение обязательств?

Как повлияет усиление военного учета на бизнес-процессы тех мужчин, кто имеет бизнес в Украине, но находится в другом государстве? Какие ошибки следует не допускать относительно уплаты налогов и декларирования украинским гражданам, которые остаются за пределами страны? Как изменятся правила нахождения украинцев в Польше?

Программа «Адвокат» на YouTube-канале «Право ТВ» продолжает информировать о правах и обязанностях в военное время.

17 апреля в 19:30 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Чего ожидать от принятия Закона об усилении мобилизации мужчинам призывного возраста, которые за границей и какие изменения ждут уехавших украинцев?»

В течение эфира журналист Дарья Мезенцева обсудит с экспертом по легализации и пребыванию украинцев в Польше Сергеем Пехом следующие тематики:

Консульские услуги в обмен на военный билет. Что следует знать призывникам и военнообязанным за границей? Будут ли работать новации и ограничения в отношении уехавших мужчин от 18 до 60 лет? Военный учет и депортация. Какие механизмы могут быть созданы, чтобы вернуть военнообязанных в Украину? Бизнес и военный учет. Какие изменения ждут украинские бизнесы тех мужчин, которые выехали за пределы страны? Как приготовиться к нововведениям? Уплата налогов украинцами, за границей. Как не допустить ошибок в этом вопросе? Польский Сейм принял решение о продлении временной защиты для украинцев только до 30 июня 2024 года, а Чехия – до 30 сентября этого года. Что следует сделать украинцам, чтобы быть подготовлеными к таким изменениям?

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