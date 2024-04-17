Практика судов
  1. Публикации
  2. / Правовая позиция адвоката

Как повлияет закон об усилении мобилизации на украинцев за границей – прямой эфир на Право ТВ

17:44, 17 апреля 2024
В каких случаях в зарубежных дипломатических учреждениях потребуют военно-учетные документы: касается ли это всех без исключения консульских услуг, чего следует ожидать от таких нововведений военнообязанным, - смотрите в эфире Право ТВ.
Как повлияет закон об усилении мобилизации на украинцев за границей – прямой эфир на Право ТВ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Закон об усилении мобилизации вступит в силу 18 мая. Он предполагает введение военного учета мужчин за границей. Кроме того, они должны обновить свои учетные данные до 18 июля.

Какая цель военного учета за пределами Украины: сосчитать количество резерва или выяснить, на каких основаниях люди уехали, чтобы рано или поздно их наказать? Как будет работать процедура взятия на учет мужчин за границей? Возможна ли налаживание эффективной системы контроля и выдачи военных билетов за пределами Украины? В каких случаях в зарубежных дипломатических учреждениях потребуют военно-учетные документы: касается ли это всех без исключения консульских услуг? Чего следует ожидать от таких новшеств военнообязанным? Как приготовиться к вступлению в силу новаций? Действительно ли никаких обязанностей не будет наступать для граждан призывного возраста, которые актуализируют персональные данные? Могут ли быть созданы механизмы их депортирования? Какая ответственность предусмотрена за невыполнение обязательств?

Как повлияет усиление военного учета на бизнес-процессы тех мужчин, кто имеет бизнес в Украине, но находится в другом государстве? Какие ошибки следует не допускать относительно уплаты налогов и декларирования украинским гражданам, которые остаются за пределами страны? Как изменятся правила нахождения украинцев в Польше?

Программа «Адвокат» на YouTube-канале «Право ТВ» продолжает информировать о правах и обязанностях в военное время.

17 апреля в 19:30 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Чего ожидать от принятия Закона об усилении мобилизации мужчинам призывного возраста, которые за границей и какие изменения ждут уехавших украинцев?»

В течение эфира журналист Дарья Мезенцева обсудит с экспертом по легализации и пребыванию украинцев в Польше Сергеем Пехом следующие тематики:

  1. Консульские услуги в обмен на военный билет. Что следует знать призывникам и военнообязанным за границей? Будут ли работать новации и ограничения в отношении уехавших мужчин от 18 до 60 лет?
  2. Военный учет и депортация. Какие механизмы могут быть созданы, чтобы вернуть военнообязанных в Украину?
  3. Бизнес и военный учет. Какие изменения ждут украинские бизнесы тех мужчин, которые выехали за пределы страны? Как приготовиться к нововведениям?
  4. Уплата налогов украинцами, за границей. Как не допустить ошибок в этом вопросе?
  5. Польский Сейм принял решение о продлении временной защиты для украинцев только до 30 июня 2024 года, а Чехия – до 30 сентября этого года. Что следует сделать украинцам, чтобы быть подготовлеными к таким изменениям?

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как повлияет закон об усилении мобилизации на украинцев за границей – прямой эфир на Право ТВ

В каких случаях в зарубежных дипломатических учреждениях потребуют военно-учетные документы: касается ли это всех без исключения консульских услуг, чего следует ожидать от таких нововведений военнообязанным, - смотрите в эфире Право ТВ.

Верховный Суд объяснил, в чем состоит прямой умысел при квалификации уклонения от призыва по статье 336 УК

Верховный Суд рассмотрел дело, где осужденный мужчина утверждал, что судами не была исследована субъективная сторона инкриминируемого преступления, в частности, отсутствие у него прямого умысла уклоняться от призыва на военную службу.

БП ВС пояснила, какой суд должен рассматривать дело по иску налоговой к предприятию о признании недействительным договора из-за несоответствия интересам государства и общества

Налоговый орган обосновывал подведомственность спора админсуду исполнением полномочий по обеспечению публично-правового интереса – Большая Палата Верховного Суда указала, что налоговая не уполномочена управлять или осуществлять прямое непосредственное влияние на хозяйственную деятельность ответчиков, давать разрешение или иным образом определять действия сторон по выполнению договора.

В 2023 году госслужащих в Украине чаще привлекали к дисциплинарной ответственности – НАДС

В течение 2023 года в отношении государственных служащих инициировано на 26,5% дисциплинарных производств больше чем в 2022 году.

Осужденные смогут служить не только на должностях рядовых, но и сержантов, офицеров – Елена Шуляк

По словам соавторки законопроекта о мобилизации осужденных, главы партии «Слуга народа» Елены Шуляк, обсуждается вопрос, чтобы осужденные коррупционеры не смогли присоединяться к Вооруженным Силам.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Костін
    Андрій Костін
    Генеральний прокурор України
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Микола Мойсюк
    Микола Мойсюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду