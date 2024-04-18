Выдавала себя за военного и просила деньги на лечение: в Днепре будут судить аферистку

Девушка присвоила более 800 тысяч гривен.

Сотрудники Киберполиции разоблачили 20-летнюю девушку, которая мошенническим путем присвоила более 800 тысяч гривен. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Девушка в социальной сети выдала себя за военнослужащего и обманула потерпевшую.

Для этого злоумышленница создала фейковую страницу якобы защитника Украины и познакомилась с женщиной. Сначала она убеждала собеседницу, что требует денег на лечение после полученного ранения в зоне боевых действий, а затем потребовала у женщины деньги, угрожая уничтожением имущества и другими неприятностями. В конце концов пострадавшая перечислила на банковские счета аферистки более 800 000 гривен.

Во время обысков по местам жительства и регистрации фигурантки правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карточки и другие доказательства. Злоумышленнице была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия завершены.

Обвинительный акт по фактам вымогательства и мошенничества, совершенных в особо крупных размерах, направлен в суд для рассмотрения дела по существу. Злоумышленнице грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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