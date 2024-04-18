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Видавала себе за військового та просила гроші на лікування: у Дніпрі судитимуть аферистку

00:08, 18 квітня 2024
Дівчина привласнила понад 800 тисяч гривень.
Видавала себе за військового та просила гроші на лікування: у Дніпрі судитимуть аферистку
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Співробітники Кіберполіції викрили 20-річну дівчину, яка шахрайським шляхом привласнила понад 800 тисяч гривень. Наразі обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомили у прессслужбі відомства.

Дівчина в соціальній мережі видала себе за військовослужбовця та ошукала потерпілу.

Для цього зловмисниця створила фейкову сторінку нібито захисника України та познайомилася з жінкою. Спершу вона переконувала співрозмовницю, що потребує грошей на лікування після отриманого поранення в зоні бойових дій, а згодом почала вимагати у жінки гроші, погрожуючи знищенням майна та іншими неприємностями. Зрештою, постраждала перерахувала на банківські рахунки аферистки понад 800 000 гривень.

Під час обшуків за місцями мешкання та реєстрації фігурантки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази. Зловмисниці було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі слідчі дії завершено.

Обвинувальний акт за фактами вимагання та шахрайства, вчинених в особливо великих розмірах, скеровано до суду для розгляду справи по суті. Зловмисниці  загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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