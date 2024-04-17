«Відібрала» в орендаря сільгоспугіддя вартістю майже 3 мільйони гривень:на Житомирщині судитимуть державну реєстраторку

Встановлено, що восадовиця за допомогою свого індивідуального ключа внесла до електронної бази даних Держреєстру речових прав неправдиві відомості.

На Житомирщині судитимуть державну реєстраторку, яка «відібрала» в орендаря сільгоспугіддя вартістю майже 3 млн грн. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

«Прокурор Коростишівської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно держреєстраторки за фактом несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчиненою особою, яка має доступ до неї, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 362 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у серпні 2022 року значний масив землі вартістю майже 3 млн грн, що в Житомирському районі, які орендувало сільгосппідприємство, протиправно перейшло у користування іншому товариству. Це відбулося без відома власників земельних ділянок та самого орендаря сільгоспугідь, який тривалий час вирощував зернові.

Розслідуванням встановлено, що до земельної оборудки причетна начальниця відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень однієї із сільських рад.

Посадовиця за допомогою свого індивідуального ключа внесла до електронної бази даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно неправдиві відомості.

Унаслідок несанкціонованого втручання обвинувачена «віддала» у користування іншому приватному товариству 72 земельні ділянки загальною площею понад 200 га.

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