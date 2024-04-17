«Отобрала» у арендатора сельхозугодия стоимостью почти 3 миллиона гривен: в Житомирской области будут судить государственного регистратора

Установлено, что владелица с помощью своего индивидуального ключа внесла в электронную базу данных Госреестра вещных прав ложные сведения.

В Житомирской области будут судить государственного регистратора, которая «отобрала» у арендатора сельхозугодия стоимостью почти 3 млн грн. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

«Прокурор Коростышевской окружной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении госрегистратора по факту несанкционированного изменения информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенном лицом, имеющим доступ к ней, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 362 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Указано, что в августе 2022 года значительный массив земли стоимостью почти 3 млн. грн., что в Житомирском районе, арендовавшее сельхозпредприятие, противоправно перешло в пользование другому обществу. Это произошло без ведома владельцев земельных участков и самого арендатора сельхозугодий, длительно выращивавшего зерновые.

Расследованием установлено, что к земельной сделке причастна начальница отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений одного из сельских советов.

Чиновница с помощью своего индивидуального ключа внесла в электронную базу данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество ложные сведения.

В результате несанкционированного вмешательства обвиняемая «отдала» в пользование другому частному обществу 72 земельных участка общей площадью более 200 га.

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