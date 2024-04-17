В Киеве пьяный водитель устроил «голливудские гонки» и совершил ДТП, видео

Ночные «гонки» произошли в Деснянском районе столицы.

Во вторник, 16 апреля, в Деснянском районе Киева правоохранители задержали водителя транспортного средства Ford, который двигался с технической неисправностью и пытался скрыться.

Как сообщила патрульная полиция Киева, во время гонки нарушитель не справился с управлением и въехал в отбойник.

В ходе общения с мужчиной патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти осмотр с помощью прибора Драгер. Результат – 1,4 промилле.

На него составили ряд административных материалов:

▪ протокол по ч. 1 ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке) КУоАП;

▪ протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП);

▪ протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП;

▪ постановление по ч. 1 ст. 121 (Управление транспортным средством, имеющим технические неисправности) КУоАП.

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