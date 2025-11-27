  1. Суспільство
Чи можна вірити етикеткам: що насправді означають написи «без цукру» та «знежирений»

07:00, 27 листопада 2025
Пояснюємо, які з «корисних» написів на етикетках справді відповідають законодавству, а які можуть вводити в оману.
Українці дедалі частіше звертають увагу на здорове харчування, а виробники — дедалі активніше використовують привабливі фрази на зразок «без цукру», «знежирений» чи «безкалорійний». Але не всі такі написи означають те, що ми уявляємо.

За законом подібні заяви можна використовувати лише за суворих умов. Держпродспоживслужба нагадує, як правильно читати популярні маркування і на що звертати увагу.

Що насправді означають популярні написи

«Безкалорійний продукт»

Так можна називати лише той продукт, який містить до 4 ккал на 100 мл. Для підсолоджувачів — не більше 0,4 ккал на порцію.

«Без додавання цукру»

Це означає, що цукор або підсолоджувачі не додавалися. Але якщо природні цукри є в самому продукті, на етикетці обов’язково має бути напис: «Містить цукор природного походження».

«З дуже низьким вмістом солі (натрію)»

Дозволено тільки тоді, коли в продукті не більше 0,04 г натрію на 100 г / 100 мл.

Це правило не застосовується до мінеральної та інших вод.

«Знежирений» / «Без жиру»

Так можна писати лише у випадку, якщо продукт містить до 0,5 г жиру на 100 г / 100 мл.

Фрази на кшталт «знежирено на 30%» — заборонені.

«Джерело омега-3»

Маркувати так можна лише тоді, коли у продукті є потрібна кількість корисних жирних кислот:

  • 0,3 г альфа-ліноленової, або
  • 40 мг EPA+DHA на 100 г / 100 ккал.

Чому це важливо

Багато маркетингових заяв виглядають привабливо, але насправді можуть вводити в оману, якщо не знати законодавчих норм.

Тому Держпродспоживслужба радить: не довіряти гучним написам сліпо, а завжди читати склад і харчову цінність.

