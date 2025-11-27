  1. Общество
Можно ли верить этикеткам: что на самом деле означают надписи «без сахара» и «обезжиренный»

07:00, 27 ноября 2025
Поясняем, какие из «полезных» надписей на этикетках действительно соответствуют законодательству, а какие могут вводить в заблуждение.
Украинцы все чаще обращают внимание на здоровое питание, а производители — все активнее используют привлекательные фразы вроде «без сахара», «обезжиренный» или «некалорийный». Но не все такие надписи означают то, что мы представляем.

По закону подобные заявления можно использовать только при строгих условиях. Госпродпотребслужба напоминает, как правильно читать популярные маркировки и на что обращать внимание.

Что на самом деле означают популярные надписи

«Некалорийный продукт»

Так можно называть только тот продукт, который содержит до 4 ккал на 100 мл. Для подсластителей — не более 0,4 ккал на порцию.

«Без добавления сахара»

Это означает, что сахар или подсластители не добавлялись. Но если природные сахара есть в самом продукте, на этикетке обязательно должна быть надпись: «Содержит природный сахар».

«С очень низким содержанием соли (натрия)»

Разрешено только тогда, когда в продукте не более 0,04 г натрия на 100 г / 100 мл.

Это правило не применяется к минеральной и другим водам.

«Обезжиренный» / «Без жира»

Так можно писать только в случае, если продукт содержит до 0,5 г жира на 100 г / 100 мл.

Фразы вроде «обезжирено на 30%» — запрещены.

«Источник омега-3»

Маркировать так можно лишь тогда, когда в продукте есть нужное количество полезных жирных кислот:

  • 0,3 г альфа-линоленовой, или
  • 40 мг EPA+DHA на 100 г / 100 ккал.

Почему это важно

Многие маркетинговые заявления выглядят привлекательно, но на деле могут вводить в заблуждение, если не знать законодательных норм.

Поэтому Госпродпотребслужба советует: не доверять громким надписям вслепую, а всегда читать состав и пищевую ценность.

