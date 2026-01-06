  1. В Украине

СБУ перекрыла три схемы уклонения от мобилизации

20:18, 6 января 2026
В Волынской, Хмельницкой и Одесской областях СБУ пресекла каналы нелегальной переправки военнообязанных и продажу фиктивных справок.
Фото: СБУ
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией ликвидировали еще три незаконные схемы уклонения от мобилизации и задержали четырех организаторов противоправных махинаций.

Схема на Волыни

В Волынской области правоохранители разоблачили водителя-дальнобойщика, который предлагал военнообязанным нелегально выехать в страны ЕС, пряча их в грузовом отсеке фуры.

Фигуранта задержали на таможенном посту при попытке переправить «клиента» через границу в специально оборудованном тайнике грузовика.

Нелегальный «трафик» на Буковине и Хмельницкой области

В Хмельницкой области разоблачены два 18-летних жителя Буковины, которые организовали канал незаконной переправки военнообязанных за границу вне официальных пунктов пропуска.

По данным следствия, злоумышленники перевозили уклонистов на собственных автомобилях из Каменца-Подольского в Черновицкую область, обходя блокпосты. Далее «клиентов» сопровождали через границу лесными маршрутами.

Фиктивные справки в Одессе

В Одессе правоохранители разоблачили заведующую отделением невропатологии одной из городских клинических больниц, которая продавала фиктивные справки об инвалидности.

Для реализации схемы чиновница использовала свое членство в экспертной команде по оценке повседневного функционирования лица (бывшая МСЭК).

Всем фигурантам сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 332 — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;

  • ч. 3 ст. 368 — принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Продолжается досудебное расследование. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ Одесса Хмельницкий мобилизация

Лента новостей

Блоги
Публикации
