  1. В Україні

СБУ перекрила три схеми ухилення від мобілізації

20:18, 6 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Волинській, Хмельницькій та Одеській областях СБУ зупинила канали нелегального переправлення військовозобов’язаних та продаж фіктивних довідок.
СБУ перекрила три схеми ухилення від мобілізації
Фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією ліквідували ще три незаконні схеми ухилення від мобілізації та затримали чотирьох організаторів протиправних оборудок.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Схема на Волині

У Волинській області правоохоронці викрили водія-далекобійника, який пропонував військовозобов’язаним нелегально виїхати до країн ЄС, ховаючи їх у вантажному відсіку фури.

Фігуранта затримали на митному посту під час спроби переправити «клієнта» через кордон у спеціально обладнаному тайнику вантажівки.

Нелегальний «трафік» на Буковині та Хмельниччині

У Хмельницькій області викрито двох 18-річних мешканців Буковини, які організували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон поза офіційними пунктами пропуску.

За даними слідства, зловмисники перевозили ухилянтів власними автомобілями з Кам’янця-Подільського до Чернівецької області, оминаючи блокпости. Далі «клієнтів» супроводжували через кордон лісовими маршрутами.

Фіктивні довідки в Одесі

В Одесі правоохоронці викрили завідувачку відділення невропатології однієї з міських клінічних лікарень, яка продавала фіктивні довідки про інвалідність.

Для реалізації схеми посадовиця використовувала своє членство в експертній команді з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).

Усім фігурантам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 332 — незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

  • ч. 3 ст. 368 — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Триває досудове розслідування. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ Одеса Хмельницький мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Верховний Суд: апеляція не може приймати докази, яких не існувало на момент рішення першої інстанції

КГС у справі про премії в 11 мільйонів заявив, що відсутність доказів на момент ухвалення рішення судом першої інстанції унеможливлює їх прийняття апеляційним судом незалежно від причин їх неподання.

Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]