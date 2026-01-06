СБУ перекрила три схеми ухилення від мобілізації

У Волинській, Хмельницькій та Одеській областях СБУ зупинила канали нелегального переправлення військовозобов’язаних та продаж фіктивних довідок.

Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією ліквідували ще три незаконні схеми ухилення від мобілізації та затримали чотирьох організаторів протиправних оборудок.

Схема на Волині

У Волинській області правоохоронці викрили водія-далекобійника, який пропонував військовозобов’язаним нелегально виїхати до країн ЄС, ховаючи їх у вантажному відсіку фури.

Фігуранта затримали на митному посту під час спроби переправити «клієнта» через кордон у спеціально обладнаному тайнику вантажівки.

Нелегальний «трафік» на Буковині та Хмельниччині

У Хмельницькій області викрито двох 18-річних мешканців Буковини, які організували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон поза офіційними пунктами пропуску.

За даними слідства, зловмисники перевозили ухилянтів власними автомобілями з Кам’янця-Подільського до Чернівецької області, оминаючи блокпости. Далі «клієнтів» супроводжували через кордон лісовими маршрутами.

Фіктивні довідки в Одесі

В Одесі правоохоронці викрили завідувачку відділення невропатології однієї з міських клінічних лікарень, яка продавала фіктивні довідки про інвалідність.

Для реалізації схеми посадовиця використовувала своє членство в експертній команді з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).

Усім фігурантам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 — незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

ч. 3 ст. 368 — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Триває досудове розслідування. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

