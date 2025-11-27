  1. У світі

У Йорданії жінка подала на розлучення через фанатичну одержимість чоловіка Бетменом

07:54, 27 листопада 2025
Чоловік постійно носив костюм супергероя й ночами вирушав на «секретні завдання».
У Йорданії жінка подала на розлучення через фанатичну одержимість чоловіка Бетменом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Йорданії жінка подала на розлучення після кількох місяців подружнього життя, заявивши, що її чоловік розвинув неконтрольовану одержимість Бетменом. Про це вона розповіла у соцмережах, передає GDNonline.

За її словами, чоловік майже щодня ходив по дому у костюмі супергероя та вимагав дивитися лише фільми й передачі, пов’язані з Бетменом. Будь-який інший контент він забороняв.

Ситуація загострилася, коли чоловік почав виходити з дому ночами, знову ж у костюмі, стверджуючи, що вирушає на «секретне завдання». Він пояснював це тим, що бачив у небі «бет-сигнал» і мусив «виконати свою місію».

Переломний момент, за словами жінки, настав тоді, коли вона прокинулася вночі й виявила чоловіка у вітальні в повному обмундируванні. Він говорив голосом персонажа та відмовлявся зняти костюм навіть після її прохань.

Жінка зізналась, що у той момент вона вперше відчула справжній страх, зібрала речі, поїхала до батьків і незабаром подала на розлучення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

розлучення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Комісія розглянула нові заяви про встановлення факту полону: юристи вказують на прогалини процедури та ризики для родин

На які проблеми вказують правники.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]