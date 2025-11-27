У Йорданії жінка подала на розлучення через фанатичну одержимість чоловіка Бетменом

Чоловік постійно носив костюм супергероя й ночами вирушав на «секретні завдання».

У Йорданії жінка подала на розлучення після кількох місяців подружнього життя, заявивши, що її чоловік розвинув неконтрольовану одержимість Бетменом. Про це вона розповіла у соцмережах, передає GDNonline.

За її словами, чоловік майже щодня ходив по дому у костюмі супергероя та вимагав дивитися лише фільми й передачі, пов’язані з Бетменом. Будь-який інший контент він забороняв.

Ситуація загострилася, коли чоловік почав виходити з дому ночами, знову ж у костюмі, стверджуючи, що вирушає на «секретне завдання». Він пояснював це тим, що бачив у небі «бет-сигнал» і мусив «виконати свою місію».

Переломний момент, за словами жінки, настав тоді, коли вона прокинулася вночі й виявила чоловіка у вітальні в повному обмундируванні. Він говорив голосом персонажа та відмовлявся зняти костюм навіть після її прохань.

Жінка зізналась, що у той момент вона вперше відчула справжній страх, зібрала речі, поїхала до батьків і незабаром подала на розлучення.

