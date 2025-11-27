В Иордании женщина подала на развод из-за фанатичной одержимости мужа Бэтменом

Мужчина постоянно носил костюм супергероя и по ночам отправлялся на «секретные задания».

В Иордании женщина подала на развод после нескольких месяцев супружеской жизни, заявив, что ее муж развил неконтролируемую одержимость Бэтменом. Об этом она рассказала в соцсетях, передает GDNonline.

По ее словам, муж почти каждый день ходил по дому в костюме супергероя и требовал смотреть только фильмы и передачи, связанные с Бэтменом. Любой другой контент он запрещал.

Ситуация обострилась, когда муж начал выходить из дома ночами, снова же в костюме, утверждая, что отправляется на «секретное задание». Он объяснял это тем, что видел в небе «бэт-сигнал» и должен был «выполнить свою миссию».

Переломный момент, по словам женщины, наступил тогда, когда она проснулась ночью и обнаружила мужа в гостиной в полном обмундировании. Он говорил голосом персонажа и отказывался снять костюм даже после ее просьб.

Женщина призналась, что в тот момент она впервые почувствовала настоящий страх, собрала вещи, уехала к родителям и вскоре подала на развод.

