Закарпатський ТЦК повідомив про смерть військовозобов'язаного, якого везли до навчального центру, через епілептичний приступ

Військовозобов'язаний помер по дорозі до навчального центру - у ТЦК висловили співчуття близьким

У військовозобов’язаного по дорозі до навчального центру стався епілептичний приступ, внаслідок чого він помер. Про це випадок розповіли у Закарпатському ТЦК.

Зазначається, що офіцер супроводу надав чоловіку першу домомедичну допомогу та викликав "швидку", але вони не встигли. Наразі за даним фактом призначили службову перевірку.

У ТЦК висловили співчуття родині померлого.

Нагадаємо, раніше голова Комітету ВР зі свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що поодинокі ролики з затриманням ТЦК людей не відтворюють реальної картинки, а те, що мобілізовані не проходять підготовки – це повна маячня.

Також повідомлялося, що на Одещині мобілізували хворого на епілепсію, який помер у перший день.

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