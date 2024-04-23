У КМДА виступили проти демонтажу колишньої Арки дружби народів: він може бути небезпечним

Як повідомлялося, 17 квітня Міністерство культури та інформаційної політики скасувало статус пам'ятки історії для колишньої Арки дружби народів у Києві. Тепер монумент можуть демонтувати.
Однак у Київській міській державній адміністрації не згодні з цим рішенням. Директорка департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова зазначила, що це поспішне рішення і знесення арки може бути небезпечним. Про це повідомляє Суспільне Культура.
За її словами, у 2022 році Київська міська адміністрація перейменувала Арку дружби народів на Арку Свободи українського народу. Відповідно, департамент підготував облікову документацію і передав у Мінкульт.
Але Міністерство в односторонньому порядку вирішило зняти пам'яткоохоронний статус з інсталяції — тепер відомство хоче, щоб КМДА проводила демонтаж.
Депутатка зазначила, що в КМДА не погоджуються з таким рішенням.
«Знаєте, арка символізує толерантність українського народу. Взагалі український народ був дуже толерантним і до всіх націй, і до всіх віросповідань, і до всіх спільнот. Сьогодні саме таке бачення є у суспільства. До мене в департамент приходили люди, які казали, що арка розташована поруч з Європейською площею, тому мають бути європейські цінності, саме толерантність», — сказала вона.
Зокрема, демонтаж об’єкта може бути небезпечним, адже частини цієї пам'ятки утворюють підпірну стіну, щоб там не було зсуву. Тому демонтаж Арки Свободи українського народу — дуже важкий, дорогий і небезпечний.
Соловйова наголосила, що попри перейменування Арку продовжують називати «Аркою дружби народів», але це лише сила звички: «Спочатку вулиця Артема була Артема, потім перейменували в Січових стрільців. І сьогодні вже всі забули, яка була назва, і всі звуть її Січових стрільців».
Тому вона пропонує провести публічні обговорення для переосмислення ідеї та вирішення долі пам’ятки.
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