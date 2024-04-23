У КМДА виступили проти демонтажу колишньої Арки дружби народів: він може бути небезпечним

Демонтаж об’єкта може бути небезпечним, адже частини цієї пам'ятки утворюють підпірну стіну, щоб там не було зсуву.

Як повідомлялося, 17 квітня Міністерство культури та інформаційної політики скасувало статус пам'ятки історії для колишньої Арки дружби народів у Києві. Тепер монумент можуть демонтувати.

Однак у Київській міській державній адміністрації не згодні з цим рішенням. Директорка департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова зазначила, що це поспішне рішення і знесення арки може бути небезпечним. Про це повідомляє Суспільне Культура.

За її словами, у 2022 році Київська міська адміністрація перейменувала Арку дружби народів на Арку Свободи українського народу. Відповідно, департамент підготував облікову документацію і передав у Мінкульт.

Але Міністерство в односторонньому порядку вирішило зняти пам'яткоохоронний статус з інсталяції — тепер відомство хоче, щоб КМДА проводила демонтаж.

Депутатка зазначила, що в КМДА не погоджуються з таким рішенням.

«Знаєте, арка символізує толерантність українського народу. Взагалі український народ був дуже толерантним і до всіх націй, і до всіх віросповідань, і до всіх спільнот. Сьогодні саме таке бачення є у суспільства. До мене в департамент приходили люди, які казали, що арка розташована поруч з Європейською площею, тому мають бути європейські цінності, саме толерантність», — сказала вона.

Зокрема, демонтаж об’єкта може бути небезпечним, адже частини цієї пам'ятки утворюють підпірну стіну, щоб там не було зсуву. Тому демонтаж Арки Свободи українського народу — дуже важкий, дорогий і небезпечний.

Соловйова наголосила, що попри перейменування Арку продовжують називати «Аркою дружби народів», але це лише сила звички: «Спочатку вулиця Артема була Артема, потім перейменували в Січових стрільців. І сьогодні вже всі забули, яка була назва, і всі звуть її Січових стрільців».

Тому вона пропонує провести публічні обговорення для переосмислення ідеї та вирішення долі пам’ятки.

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