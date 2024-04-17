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Мінкульт позбавив колишню Арку дружби народів у Києві статусу пам'ятки: тепер її можуть демонтувати

15:40, 17 квітня 2024
Рішенням міністерства монумент втратив статус пам’ятки історії й може бути демонтований.
Мінкульт позбавив колишню Арку дружби народів у Києві статусу пам'ятки: тепер її можуть демонтувати
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Міністерство культури та інформаційної політики скасувало статус пам'ятки історії для колишньої Арки дружби народів у Києві. Тепер монумент можуть демонтувати. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, Мінкульт своїм наказом визнав таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, колишній об’єкт культурної спадщини – Монумент на ознаменування возз’єднання України з росією, розташований у м. Києві у Хрещатому парку. Цим рішенням монумент втратив статус пам’ятки історії і може бути демонтований.

Зазначається, що Арка дружби народів у Києві, встановлена у 1982 році з нагоди відзначення 60-річчя утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року, належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу. Попри перейменування Київською міською радою в «Арку Свободи українського народу», монумент репрезентує виключно радянські ідеологеми та конотації, відтак становить загрозу національній безпеці України. Про це наголошено у фаховому висновку Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті з питань визначення належності об’єктів до символіки російської імперської політики.

У висновку також йдеться про те, що втілений у монументі міф про «возз’єднання» двох «братніх» народів не відповідає історичним реаліям. А в умовах широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну цей міф активно використовується для обґрунтування «законності» путінських територіальних претензій. Він також є частиною інформаційно-пропагандистської кампанії кремля, аби сформувати в українців викривлені уявлення про нібито «історичну бездержавність» Українського народу як «уламка» «розділеного російського народу», «штучність» України як держави.

«У суспільній свідомості киян монумент ототожнюється з радянським режимом, не випадково мешканці столиці називають його «ярмом». Позбавляючись монументального «ярма», ми звільняємось від залишків радянської диктатури та російського імперського впливу», – підсумував т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Раніше Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті дійшла висновку, що Арка дружби народів у Києві належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу. 

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