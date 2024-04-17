У Грузії ухвалили закон про іноагентів на тлі протестів

Грузинський парламент ухвалив закон про іноземний вплив, який асоціюють з російським законодавством.

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Парламент Грузії прийняв у першому читанні законопроект «Про прозорість іноземного впливу», спровокувавши хвилю обурення серед міжнародних партнерів країни та критику з боку опозиції. За документ проголосували 83 депутати, але представники опозиції ігнорували голосування. Законопроект викликає асоціації з російським законодавством про «іноземних агентів», хоча влада Грузії запевняє, що в ньому немає нічого спільного з російськими законами. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Згідно з текстом законопроекту, організації, які пропагують інтереси іноземних сил, включають непідприємницькі юридичні особи, ЗМІ, власники яких отримали понад 20% доходів від «іноземних сил», а також мовні агентства. Несвоєчасна подача фінансової звітності може призвести до значних штрафів, від 25 000 до 20 000 грузинських ларів.

Документ є відповіддю на минулорічні протести, що спалахнули в країні після подібної спроби ухвалення закону, який був відкликаний через гострий протест громадськості.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у США стурбовані намірами грузинського парламенту прийняти закон про іноагентів, а в ЄС чекають від Грузії перевірки доброчесності Вищої ради юстиції.

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