У 2023 році держслужбовців частіше притягали до дисциплінарної відповідальності – НАДС

Протягом 2023 року щодо державних службовців ініційовано на 26,5% дисциплінарних проваджень більше ніж у 2022 році.

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Національне агентство з питань державної служби (НАДС) оприлюднило інформацію про притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності протягом 2023 року.

Згідно з даними НАДС, протягом 2023 року було ініційовано 2 967 дисциплінарних проваджень щодо державних службовців (у 2022 році – 2 345).

Більшість дисциплінарних проваджень була ініційована щодо державних службовців категорії "В" – 1977 (у 2022 році – 1 528).

Відносно державних службовців категорії «Б» у минулому році було ініційоване 990 дисциплінарних проваджень (у 2022 році - 817).

За наслідками дисциплінарних проваджень, у 2023 році було притягнуто до дисциплінарної відповідальності 1 753 державних службовця (у 2022 році – 1 249).

За видами, це наступні дисциплінарні стягнення:

зауваження – 272 (у 2022 році – 211)

догана – 1 299 (у 2022 році – 895)

попередження про неповну службову відповідність – 58 (у 2022 році – 45)

звільнення з державної служби – 124 (у 2022 році – 98)

У порівнянні з 2022 роком, у 2023 році частіше стали застосуватися такі види дисциплінарних стягнень як зауваження, попередження про неповну службову відповідність та звільнення з посади державної служби – у 1,3 рази, а догана – у 1,5 рази.

Найбільш поширеними дисциплінарними проступками державних службовців у 2023 році (як і у 2022 році) стали:

невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень - 1420 у 2023 році (1026 - у 2022 році).

Разом з тим, у 2023 році зросла кількість випадків притягнення державних службовців до відповідальності за інші порушення:

порушення Присяги державного службовця – 73 (у 2022 році – 39)

порушення Правил етичної поведінки державних службовців – 48 (у 2022 році - 20)

прогул державного службовця без поважних причин – 100

перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу адміністративного або кримінального правопорушення – 23 (у 2022 році – 13)

дії, що шкодять авторитету державної служби – 27 (у 2022 році – 4)

недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку – 32

використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб – 23 (у 2022 році – 2)

неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення – 1

прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу кримінального або адміністративного правопорушення – 2

прийняття державним службовцем рішення, що суперечить закону або висновкам щодо застосування відповідної норми права, викладеним у постановах Верховного суду, щодо якого судом винесено окрему ухвалу – 1

Слід зазначити, що за наслідками дисциплінарних проваджень, державні службовці, які не погодилися з їх результатами, подали у 2023 році загалом 160 позовів про скасування рішень про накладення дисциплінарного стягнення.

У підсумку, суди у 83 (52%) справах задовольнили позови держслужбовців, а рішення про накладення дисциплінарного стягнення були скасовані.

Ще у 37 випадках суди відмовили у задоволенні позовів, відповідно рішення про накладення дисциплінарного стягнення були залишені чинними.

Крім того, ще 40 позовів досі перебувають на розгляді судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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