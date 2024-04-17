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В 2023 году госслужащих в Украине чаще привлекали к дисциплинарной ответственности – НАДС

15:14, 17 апреля 2024
В течение 2023 года в отношении государственных служащих инициировано на 26,5% дисциплинарных производств больше чем в 2022 году.
В 2023 году госслужащих в Украине чаще привлекали к дисциплинарной ответственности – НАДС
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Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) обнародовало информацию о привлечении государственных служащих к дисциплинарной ответственности в течение 2023 года. 

Согласно данным НАДС, в течение 2023 года было инициировано 2 967 дисциплинарных производств в отношении государственных служащих (в 2022 году – 2 345). 

Большинство дисциплинарных производств было инициировано в отношении государственных служащих категории "В" – 1977 (в 2022 году – 1 528). 

В отношении государственных служащих категории «Б» в прошлом году было инициировано 990 дисциплинарных производств (в 2022 году – 817). 

По результатам дисциплинарных производств, в 2023 году было привлечено к дисциплинарной ответственности 1 753 государственных служащих (в 2022 году – 1 249). 

По видам, это следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание272 (в 2022 году – 211) 

выговор1 299 (в 2022 году – 895) 

предупреждение о неполном служебном соответствии58 (в 2022 году – 45) 

увольнение с государственной службы124 (в 2022 году – 98) 

По сравнению с 2022 годом, в 2023 году чаще стали применяться такие виды дисциплинарных взысканий как замечания, предупреждения о неполном служебном соответствии и освобождение с должности государственной службы – в 1,3 раза, а выговор – в 1,5 раза.

Наиболее распространенными дисциплинарными проступками государственных служащих в 2023 году (как и в 2022 году) стали: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, актов органов государственной власти, приказов (распоряжений) и поручений руководителей, принятых в пределах их полномочий1420 в 2023 году (1026 – в 2022 году). 

Вместе с тем, в 2023 году возросло количество случаев привлечения государственных служащих к ответственности за другие нарушения:

нарушение Присяги государственного служащего73 (в 2022 году – 39) 

нарушение Правил этического поведения государственных служащих48 (в 2022 году – 20)

прогул государственного служащего без уважительных причин100

превышение служебных полномочий, если оно не содержит состава административного или уголовного правонарушения23 (в 2022 году – 13) 

действия, которые вредят авторитету государственной службы – 27 (в 2022 году – 4) 

несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка32

использование полномочий в личных (частных) интересах или в неправомерных личных интересах других лиц23 (в 2022 году – 2) 

несообщение руководителю государственной службы о возникновении отношений прямой подчиненности между государственным служащим и близкими лицами в 15-дневный срок со дня их возникновения – 1 

принятие государственным служащим необоснованного решения, повлекшее нарушение целостности государственного или коммунального имущества, незаконное их использование или иное причинение вреда государственному или коммунальному имуществу, если такие действия не содержат состава уголовного или административного правонарушения2

принятие государственным служащим решения, противоречащего закону или выводам о применении соответствующей нормы права, изложенным в постановлениях Верховного суда, в отношении которого судом вынесено отдельное определение1 

Следует отметить, что по результатам дисциплинарных производств, не согласившиеся с их результатами государственные служащие, подали в 2023 году в общей сложности 160 исков об отмене решений о наложении дисциплинарного взыскания. 

В итоге, суды в 83 (52%) делах удовлетворили иски госслужащих, а решения о наложении дисциплинарного взыскания были отменены. 

Еще в 37 случаях суды отказали в удовлетворении исков, соответственно решения о наложении дисциплинарного взыскания были оставлены в силе.

Кроме того, еще 40 исков до сих пор находятся на рассмотрении судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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В 2023 году госслужащих в Украине чаще привлекали к дисциплинарной ответственности – НАДС

В течение 2023 года в отношении государственных служащих инициировано на 26,5% дисциплинарных производств больше чем в 2022 году.

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