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Обратно в прошлое: выпустили раскладной телефон The Boring Phone с базовыми функциями, фото

15:06, 17 апреля 2024
Boring Phone – кнопочный телефон-раскладушка без современных опций.
Обратно в прошлое: выпустили раскладной телефон The Boring Phone с базовыми функциями, фото
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HMD объединилась с брендом пива Heineken и брендом одежды Bodega для создания телефона-раскладушки с прозрачным корпусом. Устройство получило название Boring Phone ("Скучний телефон"). Телефон с базовыми функциями создан "чтобы вернуть во времена, когда смартфонов не было". Об этом сообщает The Verge.

Boring Phone снаружи имеет маленький 1,77-дюймовый экран. Также имеется основной 2,8-дюймовый экран, одна камера 0,3 Мп и аккумулятор 1450 мАч.

Телефон-раскладушка имеет слот microSD с поддержкой до 32 ГБ памяти. Аппарат поддерживает две SIM-карты, 4G и Bluetooth. Есть радио, порт USB-C для подзарядки и 3,5-мм аудио-разъем.

HMD обещает больше недели работы в режиме ожидания и до 20 часов автономной работы во время звонков.

Boring Phone выйдет в ограниченном количестве – 5000 штук. Стоимость телефона пока неизвестна. Раскладушку планируют раздавать бесплатно в розыгрышах, которые будут в будущем проводить бренды. Сначала Boring Phone разыграют в Великобритании, а затем и в других странах.

Фото: heineken.com

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