Греция планирует создать аналог израильского «железного купола»

Греция планирует создать зенитный и противодронный купол.

Источник фото: fakty.com.ua

Греция готовится разработать систему противовоздушной обороны, аналогичную сложной израильской "железный купол", чтобы защитить страну от воздушных угроз. Об этом заявил министр обороны Греции Никос Дендиас, сообщает eKathimerini.

"Нация должна защитить себя... Исследуя конфликт в Украине, мы пришли к выводу, что необходимо построить зенитный и противодронный купол", - сказал министр Дендиас.

Он добавил, что поскольку подобная защита не была ранее создана, стране придется наверстывать упущенное время.

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