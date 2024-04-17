Греція планує створити аналог ізраїльського «залізного купола»

Греція планує створити зенітний та протидроновий купол.

Джерело фото: fakty.com.ua

Греція готується розробити систему протиповітряної оборони, аналогічну складній ізраїльській «залізний купол», щоб захистити країну від повітряних загроз. Про це заявив міністр оборони Греції Нікос Дендіас, повідомляє eKathimerini.

«Нація повинна захистити себе… Досліджуючи конфлікт в Україні, ми дійшли висновку, що необхідно побудувати зенітний та протидроновий купол», - сказав міністр Дендіас.

Він додав, що оскільки подібний захист не був раніше створений, країні доведеться надолужувати втрачений час.

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