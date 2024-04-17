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Греція планує створити аналог ізраїльського «залізного купола»

20:20, 17 квітня 2024
Греція планує створити зенітний та протидроновий купол.
Греція планує створити аналог ізраїльського «залізного купола»
Джерело фото: fakty.com.ua
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Греція готується розробити систему протиповітряної оборони, аналогічну складній ізраїльській «залізний купол», щоб захистити країну від повітряних загроз. Про це заявив міністр оборони Греції Нікос Дендіас, повідомляє eKathimerini.

«Нація повинна захистити себе… Досліджуючи конфлікт в Україні, ми дійшли висновку, що необхідно побудувати зенітний та протидроновий купол», - сказав міністр Дендіас.

Він додав, що оскільки подібний захист не був раніше створений, країні доведеться надолужувати втрачений час.

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