У США стурбовані намірами грузинського парламенту прийняти закон про іноагентів, а в ЄС чекають від Грузії перевірки доброчесності Вищої ради юстиції

В Грузії готуються ухвалити закон про публікацію звітів організаціями, які отримують іноземне фінансування, а у ЄС вимагають перевірки доброчесності кандидатів до Вищої ради юстиції Грузії за участі міжнародних експертів.

Джерело фото: novayagazeta.eu

У Державному департаменті США стурбовані тим, що парламент Грузії 15 квітня збирається розглянути законопроект про «іноземних агентів». Про це зазначив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

Про відповідні наміри ухвалити закон заявили у партії влади «Грузинська мрія». В 2023 році законопроект викликав протести і засудження з боку західних країн.

Як повідомляють грузинські ЗМІ, нещодавно на спеціальному брифінгу лідер парламентської більшості партії влади Мамука Мдінарадзе заявив, що вирішено повторно внести до парламенту законопроект «Про прозорість іноземного впливу».

Замість терміна «агент іноземного впливу» у законопроекті використовуватиметься термін «організація, яка представляє інтереси іноземної держави».

Він наголосив, що законопроект передбачає єдину вимогу — оприлюднення власного річного фінансового звіту організаціями, які отримують іноземне фінансування, за порушення якого передбачено фінансові санкції.

«Це мінімальний стандарт підзвітності та прозорості перед суспільством, якому має відповідати будь-яка організація, яка має навіть формальні претензії на сумлінність. Таким чином зміст законопроекту не дає навіть мінімальних підстав для критики. Закон буде ухвалено на всіх трьох слуханнях до кінця поточної сесії», - вважає він.

«Незважаючи на початкові обіцянки, донори зрештою відмовилися розкривати інформацію про фінансування та опинилися в такій незручній ситуації, що не змогли відповісти на повідомлення вищих посадових осіб. Логічною умовою неприйняття закону «Про прозорість іноземного впливу» було забезпечення прозорості іноземного впливу, чого, на жаль, не вдалося досягти навіть після тривалих консультацій із посольствами та донорами», — пояснив Мдінарадзе.

Він додав, що аналогічні закони діють у США (FARA), Ізраїлі та Австралії, за останній рік це питання також обговорюють у Євросоюзі.

В свою чергу, речник Державного департаменту США Метью Міллер висловив глубоку стурбованість перспективою прийняття такого закону.

«Ми глибоко стурбовані тим, що в разі його прийняття цей проект закону завдасть шкоди організаціям громадянського суспільства, які працюють над покращенням життя громадян Грузії. Це зіб’є Грузію з її європейського шляху, і ми стурбовані тим, що законодавство перешкоджатиме незалежним медіаорганізаціям, які працюють над наданням громадянам Грузії доступу до високоякісної інформації» - зазначив він.

На питання, чи будуть до грузинських депутатів застосовані санкції у випадку прийняття цього закону, він зазначив «прямо зараз ми чітко даємо зрозуміти, що ми стурбовані цим проектом закону. Стосовно того, що ми можемо зробити, якщо це просуватиметься вперед, слідкуйте за оновленнями».

Слід нагадати, що Грузія наприкінці 2023 року отримала статус кандидата до ЄС.

Разом з тим, речник Єврокомісії Петер Стано нещодавно наголосив на необхідності реформування судової гілки влади Грузії.

«Комплексна реформа судової системи, включаючи реформу Вищої ради правосуддя, відповідно до висновків звіту про розширення ЄС щодо Грузії за 2023 рік та рекомендацій Венеціанської комісії, є однією з рекомендацій Європейської комісії у сфері «основи» на шляху вступу Грузії до ЄС.

Це також частина дев’яти кроків, перелічених в останньому повідомленні Європейської комісії щодо розширення ЄС, схваленому всіма державами-членами ЄС, яке рекомендувало надати Грузії статус країни-кандидата.

Для вирішення існуючих системних проблем у судовій системі Грузії необхідно запровадити систему екстраординарних перевірок доброчесності із залученням міжнародних експертів, які відіграватимуть вирішальну роль у цьому процесі, для кандидатів та осіб, які зараз призначені на всі керівні посади в судовій системі, зокрема Вища рада юстиції, Верховний суд і голови судів.

У цьому контексті Європейський Союз стурбований нещодавніми коментарями грузинських державних посадовців, які були спрямовані проти окремих суддів, які висловлювали свої погляди щодо потенційної системи перевірки доброчесності для судової системи. Важливо забезпечити незалежність судової влади.

ЄС підтримує тісний діалог з владою та готовий підтримати просування цих важливих реформ на благо всього народу Грузії», йдеться у заяві, опублікованій на сайті дипломатичної служби ЄС.

Автор: Наталя Мамченко

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