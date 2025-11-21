Bitcoin вперше за пів року впав нижче $86 000 – що відбувається на крипторинку

Ринок втратив 1,2 трлн доларів капіталізації за шість тижнів, місячний спад на крипторинку триває.

Криптовалютний ринок продовжує спад, який триває понад місяць. Bitcoin упав на 2,1% до рівня нижче 86 000 доларів, повідомляє Bloomberg.

Ринковий лідер, що слугує індикатором схильності до ризику, вперше з квітня торгувався нижче цієї позначки. Станом на 10:59 за сінгапурським часом 21 листопада Bitcoin коштував 85 474 долари.

Відкат стався після тижнів спаду серед трейдерів та затримки позиціонування після жовтневого рекорду, що зробило ринок вразливим до тиску продавців. За останні шість тижнів загальна капіталізація криптовалют зменшилася на 1,2 трлн доларів.

Аналітики зазначають, що зникнення імпульсу зростання на початку року ускладнює пошук покупців і може погіршити ситуацію, якщо коливання триватимуть.

