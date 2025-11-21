Bitcoin впервые за полгода упал ниже $86 000 – что происходит на крипторынке

Рынок потерял 1,2 трлн долларов капитализации за шесть недель, месячный спад на крипторынке продолжается.

Криптовалютный рынок продолжает спад, который длится более месяца. Bitcoin упал на 2,1% до уровня ниже 86 000 долларов, сообщает Bloomberg.

Рыночный лидер, служащий индикатором склонности к риску, впервые с апреля торговался ниже этой отметки. По состоянию на 10:59 по сингапурскому времени 21 ноября Bitcoin стоил 85 474 доллара.

Откат произошел после недель спада среди трейдеров и задержки позиционирования после октябрьского рекорда, что сделало рынок уязвимым к давлению продавцов. За последние шесть недель общая капитализация криптовалют уменьшилась на 1,2 трлн долларов.

Аналитики отмечают, что исчезновение импульса роста в начале года затрудняет поиск покупателей и может ухудшить ситуацию, если колебания будут продолжаться.

