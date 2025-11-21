В Києві у відвідувача одного з судів виявили гранату, фото

Вибухотехніки встановили, що цей предмет є навчальною гранатою та не становить реальної загрози.

У одному з судів Києва ССО виявила у чоловіка предмет, схожий на гранату. Про це повідомила Служба судової охорони міста Київ та Київської області.

«Днями до одного з районних судів міста Києва завітав відвідувач, під час огляду речей якого співробітники Управління виявили предмет, зовні схожий на гранату. Засоби контролю доступу спрацювали належним чином, а працівники Управління діяли відповідно до встановленого алгоритму безпеки», - йдеться у заяві.

Зазначається, що на місце події негайно було викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції та вибухотехнічний підрозділ. Після проведення перевірки вибухотехніки встановили, що цей предмет є навчальною гранатою та не становить реальної загрози.

Територіальне управління Служби судової охорони у м. Києві та Київській області наголосило, що пронесення заборонених, небезпечних або спеціальних предметів до суду категорично заборонено.

«Усі громадяни зобов’язані проходити огляд при вході до приміщення суду.

Заходи безпеки спрямовані на захист кожного, хто перебуває в установах правосуддя.

Просимо ставитися з розумінням до роботи співробітників Управління — щодня вони забезпечують вашу безпеку та спокій у судах», - додали у ССО.

