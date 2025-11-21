В Киеве у посетителя одного из судов обнаружили гранату, фото

Взрывотехники установили, что этот предмет является учебной гранатой и не представляет реальной угрозы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В одном из судов Киева ССО обнаружила у мужчины предмет, похожий на гранату. Об этом сообщила Служба судебной охраны города Киева и Киевской области.

«На днях в один из районных судов города Киева пришел посетитель, при осмотре вещей которого сотрудники Управления обнаружили предмет, внешне похожий на гранату. Средства контроля доступа сработали должным образом, а работники Управления действовали в соответствии с установленным алгоритмом безопасности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на место происшествия немедленно была вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции и взрывотехническое подразделение. После проведения проверки взрывотехники установили, что этот предмет является учебной гранатой и не представляет реальной угрозы.

Территориальное управление Службы судебной охраны в г. Киеве и Киевской области подчеркнуло, что пронос запрещенных, опасных или специальных предметов в суд категорически запрещен.

«Все граждане обязаны проходить досмотр при входе в помещение суда.

Меры безопасности направлены на защиту каждого, кто находится в учреждениях правосудия.

Просим с пониманием относиться к работе сотрудников Управления — ежедневно они обеспечивают вашу безопасность и спокойствие в судах», — добавили в ССО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.