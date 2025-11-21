Чорногорія готується запровадити візові обмеження для росіян, щоб узгодити свою політику з ЄС

Чорногорія готується запровадити нові візові обмеження для громадян Росії, щоб повністю узгодити свою політику з вимогами Європейського Союзу.

Чорногорія планує посилити візові правила для громадян Росії відповідно до нових вимог Європейського Союзу, заявив прем’єр-міністр Мілойко Спаїч в інтерв’ю Euronews. Крок пов’язаний із наміром країни приєднатися до ЄС до 2028 року та необхідністю повної гармонізації зовнішньої політики з Брюсселем.

ЄС нещодавно оголосив про жорсткіші правила видачі віз громадянам РФ через зростання загроз безпеці. Тепер росіянам більше не надаватимуть багаторазові візи — лише одноразові, що потребуватиме нової заявки на кожен в’їзд.

У Чорногорії ситуація досі була іншою: росіяни могли перебувати в країні без візи до 30 днів. Проте Спаїч заявив, що держава «дуже скоро» запровадить нові обмеження, щоб бути синхронною з політикою ЄС.

Він підкреслив, що Чорногорія на 100% дотримується Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС.

Зазначимо, що у жовтні Чорногорія вже скасувала безвіз для громадян Вірменії, Узбекистану, Кувейту та Єгипту, також для узгодження з практиками ЄС.

