Черногория готовится ввести визовые ограничения для россиян, чтобы согласовать свою политику с ЕС

Черногория готовится ввести новые визовые ограничения для граждан России, чтобы полностью согласовать свою политику с требованиями Европейского Союза.

Черногория планирует ужесточить визовые правила для граждан России в соответствии с новыми требованиями Европейского Союза, заявил премьер-министр Милойко Спаич в интервью Euronews. Этот шаг связан с намерением страны присоединиться к ЕС до 2028 года и необходимостью полной гармонизации внешней политики с Брюсселем.

ЕС недавно объявил о более строгих правилах выдачи виз гражданам РФ из-за растущих угроз безопасности. Теперь россиянам больше не будут предоставлять многократные визы — только однократные, что потребует новой заявки для каждого въезда.

В Черногории ситуация до сих пор была иной: россияне могли находиться в стране без визы до 30 дней. Однако Спаич заявил, что государство «очень скоро» введет новые ограничения, чтобы синхронизироваться с политикой ЕС.

Он подчеркнул, что Черногория на 100% соблюдает Общую внешнюю и оборонную политику ЕС.

Отметим, что в октябре Черногория уже отменила безвиз для граждан Армении, Узбекистана, Кувейта и Египта — также для согласования с практиками ЕС.

