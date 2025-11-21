Одеський обласний ТЦК повідомив деталі щодо вибуху у центрі комплектування

За попередніми даними, під час спілкування військовослужбовців РТЦК з громадянином, який перебував у приміщенні центру, стався вибух невідомого предмета, що знаходився в його особистих речах.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 21 листопада в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) в Одесі пролунав вибух.

Згодом Одеський обласний ТЦК повідомив деталі надзвичайної події, що сталася на території Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Одеси.

«На жаль, унаслідок детонації громадянин загинув на місці події. Також поранення отримав військовослужбовець ТЦК та СП. Йому оперативно надано домедичну допомогу та госпіталізовано до медичного закладу. Стан постраждалого уточнюється.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Національної поліції, Служби безпеки України та представники ДСНС. Встановлюються всі обставини інциденту, а також походження вибухонебезпечного предмета», - заявили у ТЦК.

У ТЦК додали, що керівництво Одеського обласного центру комплектування надає повне сприяння правоохоронним органам у проведенні слідчих дій.

