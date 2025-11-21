  1. В Украине

Одесский областной ТЦК сообщил детали относительно взрыва в центре комплектования

16:48, 21 ноября 2025
По предварительным данным, во время общения военнослужащих РТЦК с гражданином, который находился в помещении центра, произошел взрыв неизвестного предмета, находившегося в его личных вещах.
Фото: golos.com.ua
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 21 ноября в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) в Одессе прогремел взрыв.

Позднее Одесский областной ТЦК сообщил детали чрезвычайного происшествия, которое произошло на территории Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки г. Одессы.

По предварительным данным, во время общения военнослужащих РТЦК с гражданином, находившимся в помещении центра, произошел взрыв неизвестного предмета, который находился в его личных вещах.

«К сожалению, в результате детонации гражданин погиб на месте происшествия. Также ранение получил военнослужащий ТЦК и СП. Ему оперативно оказана домедицинская помощь и он госпитализирован в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего уточняется.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Национальной полиции, Службы безопасности Украины и представители ГСЧС. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также происхождение взрывоопасного предмета», — заявили в ТЦК.

В ТЦК добавили, что руководство Одесского областного центра комплектования оказывает полное содействие правоохранительным органам в проведении следственных действий.

