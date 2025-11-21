В Одессе произошел взрыв в ТЦК: есть погибший и раненый
15:51, 21 ноября 2025
На месте работают экстренные службы.
Фото: Getty Images
В пятницу, 21 ноября, в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) в Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщила полиция.
Предварительно известно об одном погибшем и еще одном раненом. На месте работают экстренные службы.
Подробности происшествия обещают сообщить позже.
