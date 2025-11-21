В Одесі стався вибух у ТЦК: є загиблий та поранений

На місці працюють екстрені служби.

У п’ятницю, 21 листопада, в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) в Одесі пролунав вибух. Про це повідомила поліція.

Попередньо відомо про одну загиблу людину та ще одного пораненого. На місці працюють екстрені служби.

Деталі події обіцяють повідомити пізніше.

