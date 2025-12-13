Зеленський ввів у дію санкції проти 656 морських суден, які РФ використовує для фінансування війни

Володимир Зеленський підкреслив, що це найбільший санкційний пакет саме проти танкерів та інших суден, які служать агресії.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №929/2025 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 грудня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

«Сьогодні набули чинності санкції України проти ще майже 700 морських суден, які росіяни використовують для фінансування війни. Це значна частина російського флоту, що перевозить нафту та інші енергоресурси й дає гроші на затягування війни. Це найбільший санкційний пакет саме проти танкерів та інших суден, які служать агресії. В пакеті судна, які ходять не лише під російським прапором, але й під прапорами інших держав – зокрема, це понад 50 юрисдикцій», - заявив він.

Глава держави підкреслив, що Україна буде працювати, щоб кожне із цих суден, кожна компанія-судновласник та вся інфраструктура російського експорту нафти й інших енергоресурсів були заблоковані також нашими партнерами.

«Ми підтримуємо концепцію повної заборони надання морських послуг суднам, які задіяні в експорті російських енергоносіїв. Тиск на Росію та дипломатія заради закінчення війни мають йти пліч-о-пліч, щоб був необхідний результат. Росія повинна припинити війну, яку сама почала та затягує», - додав він.

