Зеленский ввел в действие санкции против 656 морских судов, которые РФ использует для финансирования войны

17:14, 13 декабря 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что это крупнейший санкционный пакет именно против танкеров и других судов, которые служат агрессии.
Зеленский ввел в действие санкции против 656 морских судов, которые РФ использует для финансирования войны
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 929/2025 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 декабря 2025 года „О применении персональных специальных экономических и иных ограничительных мер (санкций)“».

«Сегодня вступили в силу санкции Украины против еще почти 700 морских судов, которые россияне используют для финансирования войны. Это значительная часть российского флота, который перевозит нефть и другие энергоресурсы и дает деньги на затягивание войны. Это крупнейший санкционный пакет именно против танкеров и других судов, которые служат агрессии. В пакете — суда, которые ходят не только под российским флагом, но и под флагами других государств — в частности, это более 50 юрисдикций», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что Украина будет работать над тем, чтобы каждое из этих судов, каждая компания-судовладелец и вся инфраструктура российского экспорта нефти и других энергоресурсов были заблокированы также нашими партнерами.

«Мы поддерживаем концепцию полного запрета предоставления морских услуг судам, которые задействованы в экспорте российских энергоносителей. Давление на Россию и дипломатия ради окончания войны должны идти рука об руку, чтобы был необходимый результат. Россия должна прекратить войну, которую сама начала и затягивает», — добавил он.

