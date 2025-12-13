У ЄРАУ відкрили для публічного доступу дані про контакти адвокатів

У РАУ зазначили, що наявність достовірної інформації в ЄРАУ сприятиме як належній комунікації адвокатів з клієнтами, так і забезпеченню гарантій адвокатської діяльності.

Рада адвокатів України відкрила для публічного доступу дані Єдиного реєстру адвокатів України, які були закриті на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Рішення ухвалено на засіданні 12–13 грудня, передає НААУ.

За приписами ст. 17 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Рада адвокатів України забезпечує ведення ЄРАУ з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів.

У реєстрі міститься інформація про прізвище, ім’я та по батькові адвоката, номер і дату видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дату прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до ЄРАУ), найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку, адресу робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку, про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю, а також інші відомості.

Персональні дані адвокатів були закриті для публічного доступу на підставі рішення РАУ від 02.03.2022 №22.

Заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій нагадав, що це рішення ухвалювали для запобігання загрози життю адвокатів. Під час війни вони надають захист широкому колу осіб, у тому числі фігурантам проваджень у воєнних злочинах. Водночас він констатував, що на сьогодні ключовою проблемою стали шахрайські схеми та ускладнений доступ суддів і правоохоронців до актуальних адрес і контактів. Зокрема В.Гвоздій повідомив про діяльність осіб, які, використовуючи підмінені номери та фейкові сторінки, представляються «помічниками» адвокатів і нав’язують платні послуги від їхнього імені. Це дискредитує не тільки конкретного адвоката, а й інститут адвокатури в цілому.

Існування таких схем на місцях підтвердив в.о. голови Ради адвокатів Миколаївської області Дмитро Бараненко, коли колеги знаходять у соцмережах неправдиві контакти, через які громадянам пропонують сплатити кошти за «перенаправлення» до іншого адвоката. Голова Ради адвокатів Івано-Франківської області Світлана Петрова розповіла про списки місцевих адвокатів, оприлюднені у Facebook із реальними та підставними номерами. А голова Ради адвокатів Харківської області Вікторія Гайворонська звернула увагу, що шахрайські бази даних існують у мережі з 2019 року й активно використовуються незалежно від того, відкритий ЄРАУ чи ні.

Окрему увагу члени РАУ приділили проблемі відсутності у суддів і правоохоронних органів доступу до актуальних адрес робочих місць адвокатів. За словами Гвоздія, це ускладнює перевірку місця здійснення діяльності під час підготовки обшуків і створює умови для зловживань. Секретар РАУ Ігор Колесников при цьому навів приклади ситуацій, коли закритість даних давала можливість проводити процесуальні дії без належного підтвердження, що приміщення використовується адвокатом.

На думку Бараненка, відкритість офіційних контактних даних дозволить громадянам однозначно ідентифікувати адвоката й уникнути помилкових звернень до шахраїв.

Тож зрештою учасники дискусії погодилися, що наявність достовірної інформації в ЄРАУ сприятиме як належній комунікації адвокатів з клієнтами, так і забезпеченню гарантій адвокатської діяльності. Тому членів РАУ одноголосно підтримали відкриття даних реєстру.

