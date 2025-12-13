В ЕРАУ открыли для публичного доступа данные о контактах адвокатов

В САУ отметили, что наличие достоверной информации в ЕРАУ будет способствовать как надлежащей коммуникации адвокатов с клиентами, так и обеспечению гарантий адвокатской деятельности.

Совет адвокатов Украины открыл для публичного доступа данные Единого реестра адвокатов Украины, которые были закрыты в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Решение принято на заседании 12–13 декабря, сообщает НААУ.

Согласно предписаниям ст. 17 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» Совет адвокатов Украины обеспечивает ведение ЕСАУ с целью сбора, хранения, учета и предоставления достоверной информации о численности и персональном составе адвокатов.

В реестре содержится информация о фамилии, имени и отчестве адвоката, номере и дате выдачи свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, номере и дате принятия решения о выдаче свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью (номер и дата принятия решения о включении адвоката иностранного государства в ЕСАУ), наименовании и местонахождении организационной формы адвокатской деятельности, номерах средств связи, адресе рабочего места адвоката, сведениях о приостановлении или прекращении права на занятие адвокатской деятельностью, а также иных данных.

Персональные данные адвокатов были закрыты для публичного доступа на основании решения САУ от 02.03.2022 № 22.

Заместитель председателя НААУ, САУ Валентин Гвоздий напомнил, что это решение принималось для предотвращения угроз жизни адвокатов. Во время войны они оказывают защиту широкому кругу лиц, в том числе фигурантам производств по военным преступлениям. Вместе с тем он констатировал, что на сегодняшний день ключевой проблемой стали мошеннические схемы и затрудненный доступ судей и правоохранительных органов к актуальным адресам и контактам. В частности, В. Гвоздий сообщил о деятельности лиц, которые, используя подменные номера и фейковые страницы, представляются «помощниками» адвокатов и навязывают платные услуги от их имени. Это дискредитирует не только конкретного адвоката, но и институт адвокатуры в целом.

Существование таких схем на местах подтвердил и. о. председателя Совета адвокатов Николаевской области Дмитрий Бараненко, когда коллеги находят в социальных сетях недостоверные контакты, через которые гражданам предлагают оплатить средства за «перенаправление» к другому адвокату. Председатель Совета адвокатов Ивано-Франковской области Светлана Петрова рассказала о списках местных адвокатов, обнародованных в Facebook с реальными и подставными номерами. А председатель Совета адвокатов Харьковской области Виктория Гайворонская обратила внимание, что мошеннические базы данных существуют в сети с 2019 года и активно используются независимо от того, открыт ЕСАУ или нет.

Отдельное внимание члены САУ уделили проблеме отсутствия у судей и правоохранительных органов доступа к актуальным адресам рабочих мест адвокатов. По словам Гвоздия, это усложняет проверку места осуществления деятельности при подготовке обысков и создает условия для злоупотреблений. Секретарь САУ Игорь Колесников при этом привел примеры ситуаций, когда закрытость данных позволяла проводить процессуальные действия без надлежащего подтверждения того, что помещение используется адвокатом.

По мнению Бараненко, открытость официальных контактных данных позволит гражданам однозначно идентифицировать адвоката и избежать ошибочных обращений к мошенникам.

В итоге участники дискуссии сошлись во мнении, что наличие достоверной информации в ЕСАУ будет способствовать как надлежащей коммуникации адвокатов с клиентами, так и обеспечению гарантий адвокатской деятельности. Поэтому члены САУ единогласно поддержали открытие данных реестра.

