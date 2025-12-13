В Україну з Білорусі повертаються 5 ув’язнених цивільних завдяки роботі ГУР та США, – Зеленський

Білорусь звільнила понад 100 вʼязнів, серед них пʼятеро українців.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну з Білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних.

Глава держави зазначив, що керівник ГУР Кирило Буданов доповів про деталі підготовки спеціального заходу для звільнення цивільних, які перебували в Білорусі.

«Завдяки активній ролі Сполучених Штатів та співпраці наших розвідок зараз повертаються на свободу близько сотні людей, зокрема пʼятеро українців. Допомагаємо нашим американським партнерам, щоб була відповідна допомога Україні. За потреби залучаються також спеціальні служби наших сусідів у Європі», - сказав він.

Також Зеленський додав, що доручив ГУР та всім службам, які представлені в Координаційному штабі, максимально активізувати роботу на російському напрямку, щоб до нового року відбулося звільнення українських військовополонених.

«Памʼятаємо про всіх наших людей, які досі в російському полоні. Дякую кожному, хто допомагає повертати українців!», - зазначив він.

