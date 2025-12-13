В Украину из Беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских благодаря работе ГУР и США — Зеленский

Беларусь освободила более 100 заключенных, среди них — пятеро украинцев.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину из Беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских лиц.

Глава государства отметил, что руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил о деталях подготовки специального мероприятия по освобождению гражданских, которые находились в Беларуси.

«Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни людей, в частности пятеро украинцев. Мы помогаем нашим американским партнерам, чтобы была соответствующая помощь Украине. При необходимости привлекаются также специальные службы наших соседей в Европе», — сказал он.

Также Зеленский добавил, что поручил ГУР и всем службам, представленным в Координационном штабе, максимально активизировать работу на российском направлении, чтобы до Нового года состоялось освобождение украинских военнопленных.

«Мы помним обо всех наших людях, которые до сих пор находятся в российском плену. Благодарю каждого, кто помогает возвращать украинцев!», — отметил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.