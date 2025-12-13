  1. В Украине

В Украину из Беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских благодаря работе ГУР и США — Зеленский

15:44, 13 декабря 2025
Беларусь освободила более 100 заключенных, среди них — пятеро украинцев.
В Украину из Беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских благодаря работе ГУР и США — Зеленский
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину из Беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских лиц.

Глава государства отметил, что руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил о деталях подготовки специального мероприятия по освобождению гражданских, которые находились в Беларуси.

«Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни людей, в частности пятеро украинцев. Мы помогаем нашим американским партнерам, чтобы была соответствующая помощь Украине. При необходимости привлекаются также специальные службы наших соседей в Европе», — сказал он.

Также Зеленский добавил, что поручил ГУР и всем службам, представленным в Координационном штабе, максимально активизировать работу на российском направлении, чтобы до Нового года состоялось освобождение украинских военнопленных.

«Мы помним обо всех наших людях, которые до сих пор находятся в российском плену. Благодарю каждого, кто помогает возвращать украинцев!», — отметил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Беларусь Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]