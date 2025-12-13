Попередження замість штрафів: що мають знати роздрібні торговці алкоголем, тютюном та пальним

ДПС нагадала ліцензіатам про вимоги до зарплат і доходів.

Державна податкова служба повідомила, що робить ставку на попередження порушень замість накладення штрафів або припинення дії ліцензій. Ліцензіати роздрібної торгівлі алкоголем, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет та пальним вже отримали від ДПС інформаційні повідомлення про нові вимоги, які почали діяти з 1 жовтня 2025 року.

Йдеться про дотримання рівня середньої щомісячної заробітної плати (СЗП) та загального місячного оподатковуваного доходу (ЗМОД). ДПС закликає суб’єктів господарювання самостійно перевірити інформацію та за потреби вжити заходів для усунення можливих порушень, щоб уникнути контролю з боку податкової.

Діючі мінімальні вимоги:

1,5 мінімальних зарплат – для роздрібних точок, розташованих за межами обласних центрів і міст Києва та Севастополя на відстані понад 50 км та з торговельною площею до 500 м².

2 мінімальні зарплати – для всіх інших суб’єктів, якщо хоча б одне місце торгівлі не відповідає умовам першого пункту.

Вимоги поширюються на всіх працівників ліцензіата, а не лише на тих, хто працює безпосередньо у точках продажу підакцизних товарів.

Розрахунок СЗП та ЗМОД:

Для підприємств із працівниками СЗП визначається за даними Податкового розрахунку сум доходу та нарахованого єдиного внеску. Сума заробітної плати, допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п’яти днів хвороби ділиться на кількість працівників за звітний період.

Для фізичних осіб-підприємців без найманих працівників ЗМОД визначається як фактичний оподатковуваний дохід за місяць від усіх видів діяльності, з урахуванням обраної системи оподаткування.

ДПС наголошує, що своєчасна перевірка і коригування показників дозволяє уникнути порушень законодавства та контролю з боку податкових органів.

