  1. В Украине

Предупреждение вместо штрафов: что должны знать розничные торговцы алкоголем, табаком и горючевым

15:41, 13 декабря 2025
ГНС напомнила лицензиатам о требованиях к зарплатам и доходам.
Государственная налоговая служба сообщила, что делает ставку на предупреждение нарушений вместо наложения штрафов или приостановления действия лицензий. Лицензиаты розничной торговли алкоголем, табачными изделиями, жидкостями для электронных сигарет и горюче-смазочными материалами уже получили от ГНС информационные сообщения о новых требованиях, которые вступили в силу с 1 октября 2025 года.

Речь идет о соблюдении уровня средней ежемесячной заработной платы (СЗП) и общего месячного налогооблагаемого дохода (ОМНД). ГНС призывает субъектов хозяйствования самостоятельно проверить информацию и при необходимости принять меры для устранения возможных нарушений, чтобы избежать контроля со стороны налоговой.

Действующие минимальные требования:

  • 1,5 минимальных зарплат – для розничных точек, расположенных за пределами областных центров и городов Киева и Севастополя на расстоянии более 50 км и с торговой площадью до 500 м².
  • 2 минимальные зарплаты – для всех остальных субъектов, если хотя бы одно место торговли не соответствует условиям первого пункта.

Требования распространяются на всех работников лицензиата, а не только на тех, кто работает непосредственно в точках продажи подакцизных товаров.

Расчет СЗП и ЗМОД:

  • Для предприятий с работниками СЗП определяется по данным Налогового расчета сумм дохода и начисленного единого взноса. Сумма заработной платы, пособия по временной нетрудоспособности и оплаты первых пяти дней болезни делится на количество работников за отчетный период.
  • Для физических лиц-предпринимателей без наемных работников ЗМОД определяется как фактический налогооблагаемый доход за месяц от всех видов деятельности, с учетом выбранной системы налогообложения.

ГНС подчеркивает, что своевременная проверка и корректировка показателей позволяет избежать нарушений законодательства и контроля со стороны налоговых органов.

налоговая ГНС

