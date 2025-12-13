Сніг та ожеледиця — киян попередили про погіршення погодних умов
17:47, 13 грудня 2025
У Києві синоптики прогнозують невеликий сніг.
У неділю, 14 грудня, в Києві очікується ожеледиця, вдень налипання мокрого снігу. Про це повідомив Укргідрометцентр.
Синоптики прогнозують хмарність, вночі невеликий сніг.
Температура вночі становитиме 3-5° морозу, вдень – близько 0°.
Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Водіїв та пішоходів закликали бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху.
