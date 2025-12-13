Сніг та ожеледиця — киян попередили про погіршення погодних умов

У Києві синоптики прогнозують невеликий сніг.

У неділю, 14 грудня, в Києві очікується ожеледиця, вдень налипання мокрого снігу. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують хмарність, вночі невеликий сніг.

Температура вночі становитиме 3-5° морозу, вдень – близько 0°.

Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Водіїв та пішоходів закликали бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху.

