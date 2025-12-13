Снег и гололедица — киевлян предупредили об ухудшении погодных условий
17:47, 13 декабря 2025
В Киеве синоптики прогнозируют небольшой снег.
В воскресенье, 14 декабря, в Киеве ожидается гололедица, днем — налипание мокрого снега. Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Синоптики прогнозируют облачность, ночью — небольшой снег.
Температура воздуха ночью составит 3–5° мороза, днем — около 0°.
Ветер южный с переходом на северо-западный, 7–12 м/с.
Водителей и пешеходов призвали быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.
