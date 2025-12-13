  1. У світі

США знімають санкції з білоруського калію — спецпосланець Джон Коул

16:53, 13 грудня 2025
Рішення ухвалене за вказівкою президента Дональда Трампа на тлі контактів із Мінськом.
Фото: Getty Images
Сполучені Штати Америки знімають санкції з білоруського калію. Про це повідомив спецпосланець США Джон Коул після переговорів з Олександром Лукашенком у Мінську.

За словами Коула, рішення ухвалене відповідно до вказівок президента США Дональда Трампа. Він зазначив, що вважає цей крок позитивним для Білорусі, а обговорення санкційної тематики триватиме й надалі. За його словами, у процесі нормалізації відносин між двома країнами США можуть знімати й інші обмеження.

Коул також повідомив, що під час зустрічі з Лукашенком обговорювали війну Росії проти України та ситуацію у Венесуелі. За його словами, розмова була змістовною і стосувалася майбутнього двосторонніх відносин та шляхів зближення США і Білорусі з метою їх нормалізації. Про це повідомляє державне агентство БелТА.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо подальших кроків для нормалізації відносин, спецпосланець зазначив, що США вже знімають санкції, сприяють звільненню ув’язнених і підтримують постійний діалог.

Він наголосив, що процес зближення відбувається поступово — від перших початкових кроків до більш упевненого формату взаємодії.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

