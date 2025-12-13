США снимают санкции с белорусского калия — спецпосланник Джон Коул

Решение принято по указанию президента Дональда Трампа на фоне контактов с Минском.

Соединенные Штаты Америки снимают санкции с белорусского калия. Об этом сообщил спецпосланник США Джон Коул после переговоров с Александром Лукашенко в Минске.

По словам Коула, решение принято в соответствии с указаниями президента США Дональда Трампа. Он отметил, что считает этот шаг позитивным для Беларуси, а обсуждение санкционной тематики будет продолжаться и в дальнейшем. По его словам, в процессе нормализации отношений между двумя странами США могут снимать и другие ограничения.

Коул также сообщил, что во время встречи с Лукашенко обсуждали войну России против Украины и ситуацию в Венесуэле. По его словам, разговор был содержательным и касался будущего двусторонних отношений и путей сближения США и Беларуси с целью их нормализации. Об этом сообщает государственное агентство БелТА.

Отвечая на вопросы журналистов о дальнейших шагах по нормализации отношений, спецпосланник отметил, что США уже снимают санкции, способствуют освобождению заключенных и поддерживают постоянный диалог.

Он подчеркнул, что процесс сближения происходит постепенно — от первых начальных шагов к более уверенному формату взаимодействия.

