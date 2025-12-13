Особа оформлює пенсію за віком — чи треба надавати довідку про зарплату за період до липня 2000 року

Обов’язково довідка про зарплату за період до липня 2000 року подається лише у одному випадку.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» при обчисленні пенсії враховується заробіток людини за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року за даними реєстру застрахованих осіб.

«Це правило», - зазначило Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області.

Також там підкреслили, що довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців підряд до 1 липня 2000 року може подаватись за бажанням заявника. Наприклад, якщо в цей період була висока зарплата або мала місце робота за сумісництвом, то за наявності відповідних довідок буде врахована зарплата і за період до 1 липня 2000 року.

«Обов’язково довідка подається лише у випадку, якщо після 1 липня 2000 року особа набула менше п’яти років страхового стажу», - заявили у ПФ.

Таку довідку видає підприємство, установа або організація, де працювала людина, на підставі особових рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану заробітну плату. Довідку може надати правонаступник підприємства, установи, організації або архівна установа.

Ще у ПФ додали, якщо зарплата за період до липня 2000 року є невисокою порівняно із заробітною платою після цієї дати, – вона буде врахована та не вплине на обчислення пенсії.

