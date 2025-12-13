  1. Общество

Лицо оформляет пенсию по возрасту — нужно ли предоставлять справку о заработной плате за период до июля 2000 года

16:17, 13 декабря 2025
Обязательно справка о заработной плате за период до июля 2000 года подается только в одном случае.
В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» при исчислении пенсии учитывается заработок человека за все периоды страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года, по данным реестра застрахованных лиц.

«Это правило», — отметило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Также там подчеркнули, что справка о заработке за любые 60 календарных месяцев подряд до 1 июля 2000 года может подаваться по желанию заявителя. Например, если в этот период была высокая заработная плата или имела место работа по совместительству, то при наличии соответствующих справок будет учтена заработная плата и за период до 1 июля 2000 года.

«Обязательно справка подается только в случае, если после 1 июля 2000 года лицо приобрело менее пяти лет страхового стажа», — заявили в ПФ.

Такую справку выдает предприятие, учреждение или организация, где работал человек, на основании лицевых счетов, платежных ведомостей или других документов о начисленной заработной плате. Справку может предоставить правопреемник предприятия, учреждения, организации или архивное учреждение.

Также в ПФ добавили, если заработная плата за период до июля 2000 года является невысокой по сравнению с заработной платой после этой даты, — она будет учтена и не повлияет на исчисление пенсии.

