Гетманцев закликав Кабмін відтермінувати запровадження платіжних терміналів для ФОПів 1-ї групи до завершення війни

15:31, 21 листопада 2025
Данило Гетманцев зазначив, що ФОП 1-ї групи — це дрібні підприємці з мінімальними доходами, які працюють без найманих працівників та не мають стосунку до схем ухилення чи дроблення бізнесу.
Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що звертається до Кабінету Міністрів із проханням відкласти обов’язкове запровадження платіжних терміналів для ФОПів 1-ї групи до завершення воєнного стану.

Обов’язок встановлення платіжних терміналів для ФОП 1-ої групи передбачено з 1 січня 2026 року.

Водночас, за словами Гетманцева, підприємці 1-ї групи — це не про схеми ухилення і не про «дроблення бізнесу», це мікробізнес із мінімальними оборотами, фіксованим видом діяльності та без найманих працівників, і вони «працюють на виживання» в умовах війни та економічної нестабільності.

Данило Гетманцев наголошує, що додаткові витрати на придбання та обслуговування платіжних терміналів для таких підприємців не матимуть ефекту для детінізації, натомість стануть зайвим фінансовим навантаженням. Він також вважає нелогічними штрафи від 8,5 до 17 тис. грн за відсутність термінала у ФОПів 1-ї групи в умовах війни.

Гетманцев нагадав, що ця категорія підприємців уже звільнена від використання РРО/ПРРО. За його словами, підтримка мікробізнесу нині є частиною підтримки економічного фронту, а створення нових бар’єрів є недоцільним.

Він переконаний, що до завершення війни підприємці зможуть самостійно вирішити, чи потрібен їм платіжний термінал.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

