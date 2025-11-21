Гетманцев призвал Кабмин отсрочить введение платежных терминалов для ФЛП 1-й группы до завершения войны

Даниил Гетманцев отметил, что ФЛП 1-й группы — это мелкие предприниматели с минимальными доходами, работающие без наемных работников и не относящиеся к схемам уклонения или дробления бизнеса.

Глава Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что обращается к Кабинету Министров с просьбой отложить обязательное введение платежных терминалов для ФЛП 1-й группы до завершения военного положения.

Обязанность установки платёжных терминалов для ФЛП 1-й группы предусмотрена с 1 января 2026 года.

В то же время, по словам Гетманцева, предприниматели 1-й группы - это не о схемах уклонения и не о "дроблении бизнеса", это микробизнес с минимальными оборотами, фиксированным видом деятельности и без наемных работников, и они "работают на выживание" в условиях войны и экономической нестабильности.

Даниил Гетманцев подчёркивает, что дополнительные расходы на приобретение и обслуживание платёжных терминалов для таких предпринимателей не будут иметь эффекта для детенизации, а наоборот станут лишней финансовой нагрузкой. Он также считает нелогичными штрафы от 8,5 до 17 тыс. грн за отсутствие терминала у ФЛП 1-й группы в условиях войны.

Гетманцев напомнил, что эта категория предпринимателей уже освобождена от использования РРО/ПРРО. По его словам, поддержка микробизнеса сейчас является частью поддержки экономического фронта, а создание новых барьеров является нецелесообразным.

Он убеждён, что до завершения войны предприниматели смогут самостоятельно решить, нужен ли им платёжный терминал.

