ВККС розпочала співбесіди з кандидатами до Київського апеляційного суду

Комісія повідомила, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів 20 листопада у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання двох кандидатів на посади суддів у Київському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Пересунько Ярослав Володимирович - перерва

Войтов Геннадій Васильович - перерва до 27 листопада 2025 року

